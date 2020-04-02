Кабмин выделит около 500 миллионов рублей на помощь гражданам, находящимся за рубежом

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Власти России выделят около 500 миллионов рублей на помощь гражданам, находящимся за границей. Меры поддержки принимаются на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Мы выделим полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые находятся сейчас за пределами страны", – сказал Мишустин во время заседания кабмина. Он обратил внимание, что многие соотечественники, ожидающие возвращения на родину, находятся в сложном положении.

Во всем мире, согласно официальным данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией превышает 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. В РФ зарегистрировали 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны.

Ранее стало известно, что около 25 тысяч граждан РФ изъявили желание вернуться на родину из-за рубежа.

Кроме того, Ростуризм запустил онлайн-форму обратной связи для туристов из-за коронавируса.