В визовом центре Финляндии рассказали о порядке подачи документов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Россияне могут записаться на подачу документов на получение туристической визы в Финляндию либо через бота, либо через неофициальный лист ожидания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников визовых центров в столице.
"Сейчас возникли проблемы с записью и получением виз, поэтому мы предлагаем услугу бронирования на месяц с помощью специального бота. Он отловит ближайшее свободное окошко и сразу вас запишет", – рассказали в Едином визовом центре.
При этом уточняется, что на сентябрь записи уже нет.
Также подать документы на получение визы можно через VFS Global, который является официальным партнером министерства иностранных дел Финляндии. Документы принимают только по понедельникам.
Сотрудница центра рассказала агентству, что приезжать лучше к открытию и вставать в неофициальный лист ожидания, чтобы попасть в ближайшее освободившееся окно.
23 августа Финляндия замедлила процесс выдачи туристических виз гражданам России. С начала сентября количество ежедневно принимаемых обращений за визой планируют ограничить в два раза.
В АТОР рассказали, что если сейчас принимается в среднем около 1 000 заявлений в день, то с начала сентября будет не более 500. Кроме того, 80% временных слотов для подачи документов будут зарезервированы только для людей, путешествующих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом.
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