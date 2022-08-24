В посольстве РФ оценили идею главы МИД Литвы спрашивать россиян о принадлежности Крыма

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Предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса задавать гражданам России вопрос о принадлежности Крыма при въезде в страну является агонией санкционного режима, заявили в российском посольстве в Литве.

"Абсурдные заявления министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, очевидно, свидетельствуют об агонии западного санкционного режима. Видимо, все возможные рестрикции уже задействованы" – сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

В посольстве также отметили необходимость спрашивать у граждан Литвы об отношении к действующему главе МИД республики, добавив, что лишь 18% литовцев одобряют его деятельность.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма. При этом он уточнил, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".

