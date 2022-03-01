Туроператоры рекомендовали россиянам брать наличные при поездке за границу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что при планировании путешествий за границу следует запасаться наличными. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Туроператоры сообщили, что сейчас настоятельно рекомендуют своим клиентам при осуществлении поездки за границу иметь при себе наличные денежные средства в иностранной валюте", – объяснили в АТОР.
По данным организации, особенно острая ситуация отмечается в Таиланде. Ведущие клиники Пхукета сообщили, что с 28 февраля не принимают российские и украинские медицинские страховые полисы. В случае происшествий туристы из этих стран будут лечиться только за наличный расчет.
В дорогу также можно взять банковские карты международных платежных систем, выпущенные банками, на которые не были ранее наложены санкции.
Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам всегда иметь при себе 2–3 тысячи наличными на всякий случай. В частности, эксперт объяснил ситуацию возможными проблемами с оплатой через банковские терминалы.
Ситуация обострилась после того, как 23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В АТОР посоветовали россиянам брать в заграничные путешествия запас наличных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: