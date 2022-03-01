Туроператоры рекомендовали россиянам брать наличные при поездке за границу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что при планировании путешествий за границу следует запасаться наличными. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Туроператоры сообщили, что сейчас настоятельно рекомендуют своим клиентам при осуществлении поездки за границу иметь при себе наличные денежные средства в иностранной валюте", – объяснили в АТОР.

По данным организации, особенно острая ситуация отмечается в Таиланде. Ведущие клиники Пхукета сообщили, что с 28 февраля не принимают российские и украинские медицинские страховые полисы. В случае происшествий туристы из этих стран будут лечиться только за наличный расчет.

В дорогу также можно взять банковские карты международных платежных систем, выпущенные банками, на которые не были ранее наложены санкции.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам всегда иметь при себе 2–3 тысячи наличными на всякий случай. В частности, эксперт объяснил ситуацию возможными проблемами с оплатой через банковские терминалы.

Ситуация обострилась после того, как 23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

