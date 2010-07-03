Туристы из РФ и Китая интересуются турами по "местам Скрипалей"

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В британские турагентства поступают запросы на экскурсии по "местам Скрипалей" в Солсбери. Интерес проявляют путешественники из РФ и КНР. Они хотят посмотреть на заведения, где в день отравления были пострадавшие – сетевой итальянский ресторан Zizzi, паб The Bishop's Mill, торговый центр The Maltings.

"К нам обращались несколько раз туристические компании, говорили, что со стороны российских и китайских туристов есть спрос на посещение мест, связанных со Скрипалями: ну знаете, где была скамейка, на которой их нашли, где они ели и так далее", – цитирует РИА Новости специалиста городского туристического центра Стива Шарпа. Однако разрешение на экскурсии получено не было – по мнению представителей туриндустрии, "это не те вещи, которые нужно увековечивать".

Кроме того, Шарп отметил, что инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей привел к сокращению туристического потока в Солсбери: в 2018 году его посетили примерно на миллион человек меньше, чем в предыдущие годы. Турпоток сократился примерно на 27 процентов. Власти Британии помогают городу преодолеть экономические последствия инцидента. Городу выделили 3,7 миллиона фунтов стерлингов на ребрендинг города и его рекламу, как туристического направления.

Чем город Солсбери может заинтересовать российских туристов

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.

В совершении преступления Лондон подозревает граждан РФ – Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).