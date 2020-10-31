Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве началась продажа абонементов на парковку со шлагбаумом на Профсоюзной улице. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в Telegram.
"На парковке со шлагбаумом, расположенной напротив дома 152, корпуса 1 по улице Профсоюзной, появились абонементные места. Автомобилисты уже могут приобретать парковочные ключи на ноябрь. Для них доступны 40 таких мест", – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что с действием почасового тарифа на парковке будет доступно еще 67 мест. На ней первые два часа стоянки обойдутся по 50 рублей, далее – бесплатно до конца текущих суток (при непрерывной парковке). Для людей с ограниченными физическими возможностями предназначено 14 машиномест.
Ознакомиться с подробностями парковочного режима, а также приобрести абонемент можно на сайте.
Ранее сообщалось, что в День народного единства парковка в столице будет бесплатной. 4 ноября оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами при этом продолжат работать по действующим тарифам.
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