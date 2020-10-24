Пассажиров такси стали предупреждать о необходимости надеть маску

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пользователи "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" стали получать предупреждения о необходимости надеть маску перед поездкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей сервисов.

Кроме того, и водитель, и пассажир могут пожаловаться друг на друга за отсутствие средств индивидуальной защиты при выставлении взаимных оценок. В "Яндексе" подчеркнули, что регулярно информируют водителей о том, что необходимо соблюдать все меры, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

"Мы очень обеспокоены ростом числа заболевших по всей стране и принимаем все меры, чтобы поездка в такси была безопасной с учетом требований Роспотребнадзора", – сообщили в "Ситимобиле".

Ранее Роспотребнадзор вместе с инспекторами МАДИ и ГИБДД начали проверять наличие средств индивидуальной защиты у таксистов.