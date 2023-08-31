Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы превысило 100

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 100 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах утром 31 августа. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс Расписания".

По его информации, во Внуково задержали 31 рейс и три отменили, в Домодедово задержали 62 рейса и два отменили, в Шереметьево задержали шесть рейсов.

Ранее стало известно, что аэропорт Внуково ввел ограничения на полеты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. С 05:21 утра часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.

Утром 31 августа Сергей Собянин сообщал, что ПВО уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Подмосковья, он летел по направлению к Москве. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Позже Минобороны РФ подтвердило произошедшее, добавив, что российским средствам ПВО удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа.



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