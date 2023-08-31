Число задержанных рейсов во Внуково, Домодедово и Шереметьево возросло до 78

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Число задержанных рейсов в столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево увеличилось до 78, задержаны еще пять рейсов. Об этом сообщается на сайте сервиса "Яндекс Расписания".

Согласно данным сервиса на 07:45 по московскому времени, во Внуково задерживаются 24 рейса, еще три отменены, в Домодедово – задержано 46 рейсов, два отменены, в Шереметьево – задержка восьми рейсов.

Ранее сообщалось, что "Ростех" обсуждает с некоторыми зарубежными авиакомпаниями переход на российскую систему бронирования "Леонардо".

До этого москвичам напомнили, что график поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в эти выходные, 2 и 3 сентября, в связи со строительством станции Лианозово.