"Ростех" обсудил переход ряда зарубежных авиакомпаний на российскую систему бронирования

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"Ростех" обсуждает с некоторыми зарубежными авиакомпаниями переход на российскую систему бронирования "Леонардо". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

В частности, "Ростех" договорился с белорусской авиакомпанией "Белавиа". Она перейдет на отечественную систему уже 4–5 сентября, уточнили в сообщении.

Помимо этого, в госкорпорации назвали "зрелой" стадию переговоров о переходе на "Леонардо" с рядом других зарубежных авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" возобновит полеты в индийский штат Гоа из Москвы с 30 сентября. Полеты будут выполняться в международный аэропорт Даболим три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам.

Также турецкая авиакомпания Corendon Airlines введет на своих рейсах зоны только для взрослых. Сначала правило введут те самолеты, которые осуществляют десятичасовой перелет между Амстердамом и карибским островом Кюрасао.

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