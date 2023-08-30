Генпрокуратура начала проверку из-за нарушений при досмотре багажа в Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генпрокуратура РФ организовала проверку из-за некорректного поведения нанятого авиакомпанией "Уральские авиалинии" работника, который проверял соблюдение норм по багажу в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По даннымГенпрокуратуры, сотрудник третьей организации, представляющей интересы авиакомпании, избирательно подходил к оценке соблюдения норм по провозу ручной клади. В частности, он необоснованно требовал оплаты за якобы превышение допустимых размеров багажа, по малозначительным причинам не допускал пассажиров на борт самолета.

"В настоящее время работник отстранен от своих обязанностей. В ходе проверки будет дана оценка действиям авиакомпании, организации-агента и ее сотрудников", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также сотрудники ведомства намерены выявить иные возможные факты злоупотреблений со стороны представителей "Уральских авиалиний" при проверке габаритов ручной клади, багажа и соблюдения условий провоза животных. Если нарушения подтвердятся, то перевозчик получит предостережение или в его отношении будут приняты иные меры реагирования.

Ранее юрист Александр Зорин рассказал о порядке действий в случае потери багажа. Первое, что необходимо сделать, – это подать заявление на стойке Lost and Found. Обычно, по словам Зорина, чемодан находят и возвращают в течение трех недель.

