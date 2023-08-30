В Домодедово изменили нумерацию входов в здание аэропорта

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Нумерацию входов в здание аэропорта Домодедово изменили. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"С 30 августа нумерация входных групп здания аэровокзала будет осуществляться справа налево, по аналогии со стойками регистрации, чтобы было легче сориентироваться на месте", – говорится в сообщении.

Согласно измененным данным, автобусы "Аэроэкспресса", маршрутные такси городской сети от станции метро "Домодедовская" теперь располагаются около второго входа.

Ознакомиться с подробной информацией об изменениях можно на сайте аэропорта.

Ранее Домодедово перевел все международные рейсы в терминал Т2. Вылетающим пассажирам предложили использовать нулевую (0) входную группу и подъездные отметки А5-А7, В5-В7. Для встречающих на автомобиле отвели нижний уровень эстакады: отметки F1-F4, G1-G4 и H1-H4.

