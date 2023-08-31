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31 августа, 06:31

Транспорт

Более 30 рейсов задерживаются в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживаются 35 рейсов, еще 4 отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Так, по данным сервиса на 06:30 по московскому времени, во Внуково задержаны 13 рейсов, еще три отменены, в Домодедово – 16 рейсов задержаны и один отменен, в Шереметьево наблюдается задержка шести рейсов.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 2 и 3 сентября в связи со строительством станции Лианозово.

До этого Генпрокуратура РФ организовала проверку из-за некорректного поведения нанятого авиакомпанией "Уральские авиалинии" работника, который проверял соблюдение норм по багажу в аэропорту Домодедово.

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