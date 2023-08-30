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30 августа, 17:14

Транспорт

Аэропорт Пскова возобновит работу в штатном режиме с 31 августа

Фото: depositphotos/fersurfer

Аэропорт Пскова возобновит работу в штатном режиме с 31 августа. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что специалисты подвели итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта. По его словам, "все в порядке".

Ведерников также поблагодарил все службы за оперативность.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.

Днем 30 августа Ведерников заявил, что последствия атаки беспилотников на аэропорт Пскова устранены. По его словам, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове

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