Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение временно перекрыто в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители в ближайшее время не смогут проехать по Тверской улице в сторону центра, а также по Боровицкой площади, Пречистенской набережной, Большому Каменному мосту и улице Знаменке.

В связи с этим департамент призвал всех автомобилистов быть внимательнее. Кроме того, водителей попросили заранее планировать альтернативные маршруты.

Вечером 30 июля Дептранс сообщал о перекрытии Боровицкой площади. Спустя время эта территория стала вновь доступна для проезда транспорта. Представители департамента при этом не назвали причину введения ограничений.

