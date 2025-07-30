Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 18:36

Транспорт

Движение восстановлено на Боровицкой площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Боровицкая площадь вновь доступна для движения транспорта, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Перекрытия на площади фиксировались вечером 30 июля.

Между тем столичным водителям напомнили, как вести себя в сильный дождь на фоне прогнозируемых до вечера среды, 30-го числа, осадков с грозой и ветром. В частности, автолюбителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также необходимо избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон, находясь за рулем, и не оставлять машину под деревьями или шаткими конструкциями. Вместе с тем горожан и туристов призвали для передвижения по городу использовать метрополитен.

Читайте также


транспортперекрытиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика