30 июля, 18:36Транспорт
Движение восстановлено на Боровицкой площади
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Боровицкая площадь вновь доступна для движения транспорта, передает пресс-служба столичного Дептранса.
Перекрытия на площади фиксировались вечером 30 июля.
Между тем столичным водителям напомнили, как вести себя в сильный дождь на фоне прогнозируемых до вечера среды, 30-го числа, осадков с грозой и ветром. В частности, автолюбителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Также необходимо избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон, находясь за рулем, и не оставлять машину под деревьями или шаткими конструкциями. Вместе с тем горожан и туристов призвали для передвижения по городу использовать метрополитен.