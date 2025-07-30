Движение восстановлено на Боровицкой площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Боровицкая площадь вновь доступна для движения транспорта, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Перекрытия на площади фиксировались вечером 30 июля.

Между тем столичным водителям напомнили, как вести себя в сильный дождь на фоне прогнозируемых до вечера среды, 30-го числа, осадков с грозой и ветром. В частности, автолюбителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также необходимо избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон, находясь за рулем, и не оставлять машину под деревьями или шаткими конструкциями. Вместе с тем горожан и туристов призвали для передвижения по городу использовать метрополитен.