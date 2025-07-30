Движение временно перекрыто на Боровицкой площади

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Движение для автотранспорта временно недоступно на Боровицкой площади. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Представители департамента не уточнили причин данного решения. Водителей призвали заранее спланировать свой маршрут с учетом действующих корректировок.

Накануне, 29 июля, несколько дорог в столице тоже перекрывали. В частности, водители не могли проехать по Ленинградскому шоссе от МКАД, Тверской улице и Волоколамскому шоссе по направлению в центр перед пересечением с Ленинградским шоссе.

Ограничения будут действовать в центре столицы и в субботу, 2 августа. Движение планируется перекрыть на улице Ильинке из-за празднования Ильина дня. В частности, проезд и парковку запретят с 06:00 до 13:00 на участке от Новой площади до дома № 5 на Красной площади.