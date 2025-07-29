Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько дорог в Москве были временно перекрыты. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Движение перекрывалось:



на Ленинградском шоссе от МКАД;

на Тверской улице;

на Волоколамском шоссе по направлению в центр перед пересечением с Ленинградским шоссе.

В настоящее время движение транспорта восстановлено.

Ранее стало известно, что улица Ильинка в центре Москвы будет перекрыта 2 августа из-за празднования Ильина дня. В связи с этим водители не смогут проехать на участке от Новой площади до дома 5 на Красной площади.

Кроме того, автомобилистам запретят парковать на данной территории автомобили. Водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.