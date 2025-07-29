29 июля, 16:50Транспорт
Несколько дорог в Москве были временно перекрыты
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Несколько дорог в Москве были временно перекрыты. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Движение перекрывалось:
- на Ленинградском шоссе от МКАД;
- на Тверской улице;
- на Волоколамском шоссе по направлению в центр перед пересечением с Ленинградским шоссе.
В настоящее время движение транспорта восстановлено.
Ранее стало известно, что улица Ильинка в центре Москвы будет перекрыта 2 августа из-за празднования Ильина дня. В связи с этим водители не смогут проехать на участке от Новой площади до дома 5 на Красной площади.
Кроме того, автомобилистам запретят парковать на данной территории автомобили. Водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.