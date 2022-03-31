Свыше 40 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах в ночь на 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание Шереметьево. Там отменили 21 рейс и задержали один.

Во Внуково отменили четыре рейса и задержали девять. В Домодедово отменили девять рейсов и задержали один.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" запустил регулярные экспресс-автобусы от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово.

Маршрут проходит по Каширскому шоссе с двумя остановками по требованию. Время в пути составит 30–40 минут, а стоимость разовой поездки – 150 рублей. Автобусы будут отправляться ежедневно с 06:30 до 00:50 с интервалами в 20 минут.

27 марта аэропорт Домодедово перешел на весенне-летнее расписание полетов. Ожидается, что в этот период наиболее популярными внутренними направлениями у россиян станут Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Новосибирск.