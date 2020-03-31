Пассажирам столичного метро рекомендовали пополнять проездные через приложение

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Пассажирам Московского метрополитена посоветовали оплачивать проездные удаленным способом, говорится на странице представителей подземки в социальной сети "ВКонтакте".

"Если вы тоже работаете, чтобы остальные могли остаться дома, рекомендуем выбирать удаленное пополнение проездных через приложение "Метро Москвы", – заявили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что москвичи и гости столицы могут безналично оплатить поездку прямо с помощью телефона, банковской карты. Для этого нужно, чтобы смартфоны поддерживали PayPass и PayWave, а у карт была опция бесконтактной оплаты.

Меры связаны с распространением коронавируса и ситуации вокруг него. В России на данный момент зафиксировано 2 337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 – в Москве. За весь период выписан 121 человек.

С 30 марта в столице действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения COVID-19. Для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста установили домашний режим самоизоляции. Необходимость совершения поездок на работу входит в перечень ситуаций, допускающих выход горожанина из квартиры.

Ранее стало известно, что москвичи отказываются от наличных из-за коронавируса.