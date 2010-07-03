Работа бесконтактной оплаты проезда в метро восстановлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возможность безналичной оплаты проезда на турникетах метро восстановлена после сбоя, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Отмечается, что проблема в работе программного обеспечения устранена.

Ранее сообщалось, что сбой в работе бесконтактной оплаты произошел на нескольких станциях метро. Расплатиться банковской картой на турникетах временно было нельзя.

С сентября на всех маршрутах городского перевозчика Мосгортранс можно оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Чтобы расплатиться за поездку, нужно приложить карту или гаджет к валидатору нового образца в салоне транспорта.

На экранах новых валидаторов появились иконки платежных систем, и пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, либо с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты.

Оплатить проезд банковской картой или смартфоном через терминалы, расположенные на турникетах, можно на всех станциях Московского метрополитена и МЦК. Бесконтактный способ оплаты проезда также можно будет использовать на МЦД.

