Пассажиры метро стали чаще оплачивать проезд через терминалы на турникетах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пассажиры столичной подземки стали почти в 15 раз чаще оплачивать поездки с помощью банковских карт или гаджетов через терминалы на турникетах. Ежедневно считыватели используют более 44 тысячи человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Приложив банковскую карту или смартфон к терминалу, пассажиры экономят в утренние и вечерние часы пик до восьми минут, поскольку могут миновать кассы и не стоять в очереди за проездным билетом", – рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Терминалы для бесконтактной оплаты проезда появились на всех станциях метро в марте этого года. Устройства для платежей установлены на одном или двух турникетах в вестибюлях. Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Для этого нужно приложить банковскую карту или гаджет к терминалу.
Стоимость одной поездки в городском транспорте при бесконтактном способе оплаты составляет 42 рубля. Помимо этого, за проезд можно расплатиться картой "Тройка", проездными билетами "Единый" на одну или две поездки, а также картами москвича.
В 2016 году в метро началось обновление турникетов. Новые устройства работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров. В них предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Кроме того, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него удобно проходить маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками или большими сумками.
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