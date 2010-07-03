Пассажиры метро стали чаще оплачивать проезд через терминалы на турникетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры столичной подземки стали почти в 15 раз чаще оплачивать поездки с помощью банковских карт или гаджетов через терминалы на турникетах. Ежедневно считыватели используют более 44 тысячи человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Приложив банковскую карту или смартфон к терминалу, пассажиры экономят в утренние и вечерние часы пик до восьми минут, поскольку могут миновать кассы и не стоять в очереди за проездным билетом", – рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Терминалы для бесконтактной оплаты проезда появились на всех станциях метро в марте этого года. Устройства для платежей установлены на одном или двух турникетах в вестибюлях. Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Для этого нужно приложить банковскую карту или гаджет к терминалу.

Стоимость одной поездки в городском транспорте при бесконтактном способе оплаты составляет 42 рубля. Помимо этого, за проезд можно расплатиться картой "Тройка", проездными билетами "Единый" на одну или две поездки, а также картами москвича.

В 2016 году в метро началось обновление турникетов. Новые устройства работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров. В них предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Кроме того, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него удобно проходить маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками или большими сумками.

