Сотрудники столичного метро начали носить нагрудные значки

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и стоек "Живое общения" столичного метро начали носить нагрудные значки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На значках у сотрудников ЦОМП размещены надписи "Забочусь о вас" и "Буду рядом всю поездку", а у работников стоек "Живое общение" – "Я могу найти выход!" и "Кто, если не я?".
"Главная цель работы каждого сотрудника – помощь пассажиру. Эти значки подчеркнут открытость метрополитена и его ориентированность на потребности пассажиров", – рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.
Ранее сообщалось, что инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) метро начали сопровождать маломобильных граждан до Государственного исторического музея. Это уже шестой культурный объект, до которого сотрудники метро помогают добраться людям с ограниченными возможностями.
С начала года инспекторы Центра сопроводили более 700 пассажиров до культурных объектов города. Всего же сотрудники метрополитена с начала года сопроводили более 61 тысячи пассажиров, из них свыше 45 тысяч – это детские группы и родители с детьми.
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