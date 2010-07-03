В московском метро обучат 50 собак-проводников

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пятьдесят лабрадоров и овчарок обучат для сопровождения инвалидов по зрению в столичном метро до конца 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Собаки отрабатывают навыки спуска и подъема по эскалаторам и лестницам, прохождения через турникеты, а также посадки и высадки из вагона поезда.

Готовят помощников специалисты Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых при сопровождении сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП).

Первые занятия с собаками-проводниками в столичной подземке состоялись в 2014 году. Начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Юлия Темникова рассказала, что за пять лет в метро обучили около 200 овчарок и лабрадоров.

"Маломобильные пассажиры, в том числе с нарушением зрения, могут также обратиться в Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогут им добраться до нужной станции", – рассказала Темникова.

Собаки-проводники способны запоминать до 10-15 маршрутов. Для адаптации к городу и обстановке инвалид вместе с собакой и зрячим помощником проходят по маршрутам постоянного пользования.

Собаку-проводника может получить инвалид по зрению первой группы, если у него есть такая рекомендация от органов медико-социальной экспертизы. Далее уполномоченные органы социального страхования или органы соцзащиты заключают договор со школой собак-проводников и делают заявку на подготовку пса. Инвалид заполняет обязательную анкету, и собака изначально готовится для конкретного человека с учетом его данных – роста, веса, заболеваний и образа жизни.

Для того чтобы получить помощь в сопровождении в другое время и на других станциях, необходимо оформить заявку на сайте Московского метрополитена.