В метро начали сопровождать маломобильных пассажиров до Исторического музея

Фото: mosmetro.ru

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) метро начали сопровождать маломобильных граждан до Государственного исторического музея, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Это уже шестой культурный объект, до которого сотрудники метро помогают добраться людям с ограниченными возможностями. К таким объектам относятся Третьяковская галерея, музей-заповедник "Царицыно", Пушкинский музей, Музей русского импрессионизма и культурный центр "Интеграция".

По словам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, обычно маломобильных граждан сопровождают от входа до выхода со станции, включая лифты, лестницы, эскалаторы, платформы и вагоны поездов. Но есть и социально значимые маршруты, когда сотрудники ЦОМП провожают пассажиров до электричек, аэроэкспрессов, автостанций, а также до социальных и культурных объектов.

Она добавила, что с начала года инспекторы Центра сопроводили более 700 пассажиров до культурных объектов города. Всего же сотрудники метрополитена с начала года сопроводили более 61 тысячи пассажиров, из них свыше 45 тысяч – это детские группы и родители с детьми.

Чтобы получить помощь сотрудников ЦОМП, пассажиры могут оставить заявку на сайте mosmetro.ru, через приложение "Метро Москвы" или позвонив по телефону поддержки 8-800-250-7341 (вызов бесплатный).

Ранее сообщалось, что власти Москвы приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц в метрополитене. Пилотный проект начнется до конца года. Скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставима с картой "Тройка", билетом "Единый" или бесконтактной безналичной оплатой.

