Сбой произошел в работе бесконтактной оплаты проезда в метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах наблюдается на некоторых станциях московского метрополитена, говорится в Twitter-аккаунте столичной подземки.
"На некоторых станциях метро наблюдается сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах", – говорится в сообщении.
Уточняется, что банк-эквайер ВТБ уже ведет работу по обновлению ПО. Предполагается, что проблему решат в течение нескольких часов.
С сентября на всех маршрутах городского перевозчика Мосгортранс можно оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Чтобы расплатиться за поездку, нужно приложить карту или гаджет к валидатору нового образца в салоне транспорта.
На экранах новых валидаторов появились иконки платежных систем, и пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, либо с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты.
Оплатить проезд банковской картой или смартфоном через терминалы, расположенные на турникетах, можно на всех станциях Московского метрополитена и МЦК. Бесконтактный способ оплаты проезда также можно будет использовать на МЦД.
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