Kia отзывают в России почти 30 тысяч автомобилей

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Официальный представитель Kia в РФ – компания "Киа Россия и СНГ" потребовала отозвать почти 30 тысяч кроссоверов Sportage, которые были проданы с 2014 по 2016 год, сообщает Росстандарт на сайте.

Ведомство уточнило, что модели отозвали по причине замыкания электрической цепи блока ABS/ESC, что может привести к переизбытку тока в механизмах и возгоранию в моторном отсеке. Производитель в будущем проведет замену системы ABS и крышки блока предохранителей.

При этом компания уведомит владельцев, подлежат ли их автомобили ремонту. Однако, обратила внимание служба, автомобилисты могут и сами посмотреть список подпадающих под обновление транспортных средств. Для этого необходимо соотнести VIN-код машины с предоставленным списком.

Специалисты проведут работу по замене системы и элемента блока бесплатно, подчеркнуло ведомство.

Ранее сообщалось, что российские автовладельцы, купившие машины через параллельный импорт, начали получать уведомления от таможни. Их обязывали доплатить утильсбор, так как при растаможке автомобилей была указана заниженная стоимость.

Позже Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о массовой рассылке владельцам автомобилей требований о доплате пошлин.

