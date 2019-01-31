Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 31 января, в московских аэропортах задержано или отменено более 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Внуково один рейс отменили и 14 задержали. Два рейса задержано и 13 отменено в Домодедово. В аэропорту Шереметьево задержали 15 авиарейсов.

За прошедшие сутки в Москве выпало около 10 процентов месячной нормы осадков. Наибольший показатель по осадкам зафиксирован в Наро-Фоминске: там за минувший день выпало 7 миллиметров.

В столичном управлении МЧС призвали горожан быть внимательными на дорогах из-за мокрого снега и тумана. Из-за непогоды видимость может ухудшиться до 500 метров, а также возможна гололедица.

Кроме того, снег будет налипать на провода и деревья. Водителям рекомендовали снижать скорость, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, ледяной дождь и гололедица являются неизменными спутниками зимних оттепелей.