Несколько улиц в центре Москвы перекроют 3 января из-за крестного хода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько улиц в центре Москвы перекроют в пятницу, 3 января, в связи с проведением крестного хода, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Проехать нельзя будет по улице Петровке, Петровскому бульвару и Крапивенскому переулку. Ограничения будут действовать с 10:50 до 11:10.

Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре столицы станут пешеходными в праздники. До 22:00 6 января на автомобиле нельзя будет проехать по Тверской улице – от Тверского бульвара до улицы Моховой, по Моховой улице – от улицы Воздвиженки до улицы Тверской, по Охотному ряду – от улицы Моховой до Театрального проезда, а также по Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки.

Также для водителей будут недоступны Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсовый переулки.

Помимо этого, с 08:00 31 декабря до 23:00 8 января пешеходными станут Ильинка, Большой и Малый Черкасские переулки.

