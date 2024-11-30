30 ноября, 10:23Транспорт
Аэропорт Махачкалы возобновил работу
Фото: epositphotos/nitinut380
Аэропорт Махачкалы возобновил свою работу в штатном режиме, рассказал гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов в беседе с ТАСС.
Введенный режим "Ковер" был снят в 10:08 по московскому времени.
Ограничения в авиагавани вводились из-за угрозы атаки беспилотников. Изначально они должны были продлиться до 11:30 по московскому времени.
До этого ограничения коснулись и аэропорта в Казани. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
При этом экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, так как это является главным приоритетом.