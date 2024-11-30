Аэропорт Махачкалы возобновил работу

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Аэропорт Махачкалы возобновил свою работу в штатном режиме, рассказал гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов в беседе с ТАСС.

Введенный режим "Ковер" был снят в 10:08 по московскому времени.

Ограничения в авиагавани вводились из-за угрозы атаки беспилотников. Изначально они должны были продлиться до 11:30 по московскому времени.

До этого ограничения коснулись и аэропорта в Казани. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

При этом экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, так как это является главным приоритетом.