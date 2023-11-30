Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задержали и отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания", представленные на утро четверга, 30 ноября.

Так, в аэропорту Внуково пришлось отменить три рейса и пять задержать. В Домодедово отменен только один вылет, однако при этом задержаны 14 рейсов. В свою очередь, в Шереметьево задержали три рейса.

До 15:00 30 ноября в Москве местами ожидается сильный снег и метель. Как уточнили в МЧС, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также не парковать транспорт под столбами и деревьями.

В связи с непогодой Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт.



Москвичей предупредили об изменении расписания аэроэкспрессов в Шереметьево 30 ноября