ЦОДД призвал водителей не отвлекаться на телефон на фоне дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей не отвлекаться на телефон за рулем из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что осадки будут идти в некоторых районах столицы на протяжении всего вечера 30 октября.

Ведомство также попросило автомобилистов избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. При этом для поездок рекомендуется использовать городской транспорт.

Сильный дождь также накроет Москву 31 октября. Количество осадков составит 5–10 миллиметров. Температура воздуха будет варьироваться от 6 до 8 градусов.

В связи с ожидаемым ливнем горожан и гостей столицы призвали не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, не укрываться под деревьями и следить за детьми.

Также Госавтоинспекция посоветовала быть внимательнее из-за непогоды и ухудшения видимости на дорогах. Пешеходам порекомендовали носить светоотражающие элементы в темное время суток и перед переходом дороги убедиться, что все автомобили остановились.