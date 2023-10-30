Движение поездов Казанского направления в Москву и МЦД-3 в сторону Крюкова затруднено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы и МЦД-3 в сторону Крюкова затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Там же добавили, что в настоящее время уточняется дальнейшая информация.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что на участке Таганско-Краснопресненской линии метро от "Спартака" до "Улицы 1905 года" временно не было движения поездов из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Немногим позже в пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что остановка движения поездов произошла из-за падения человека под прибывающий состав на станции "Октябрьское Поле". По данным ведомства, человек в результате инцидента скончался.

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