Поезда не ходят на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На участке Таганско-Краснопресненской линии метро от "Спартака" до "Улицы 1905 года" временно нет движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее движение поездов было приостановлено на станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на путях. Упавшую пассажирку вытащили и передали медикам, однако позже стало известно, что они не смогли спасти ее жизнь.

Из-за случившегося не было движения составов между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" и "Южная", в обратном направлении были увеличены интервалы.