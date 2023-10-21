Женщина умерла после падения на пути станции "Пражская" в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Женщина, которая упала на пути станции метро "Пражская" московского метрополитена, скончалась. Об этом ТАСС рассказали в столичном главке МВД РФ.

21 октября на станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии было приостановлено движение поездов из-за человека на путях. Упавшую пассажирку вытащили и передали медикам, однако они не смогли спасти ее жизнь.

Не было движения составов между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" и "Южная", в обратном направлении были увеличены интервалы.

В настоящий момент движение на серой линии метрополитена восстановлено.

Поезда не ходят от станций "Люблино" до "Дубровки" на Люблинско-Дмитровской линии метро