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26 октября, 09:24

Происшествия

Пассажир погиб после падения под поезд на станции "Октябрьское Поле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажир, упавший под прибывающий поезд на станции метро "Октябрьское Поле" Таганско-Краснопресненской линии, скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Утром 26 октября в Дептрансе сообщали об отсутствии движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях. Впоследствии движение ввели в график.

Ранее стало известно, что женщина упала на пути станции метро "Пражская" Московского метрополитена. В результате она скончалась.

До этого похожая ситуация произошла на Люблинско-Дмитровской линии. Там женщина погибла после падения под поезд на станции "Римская".

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