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26 октября, 06:42

Транспорт

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

На данный момент движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что движение поездов временно приостановили на участке Таганско-Краснопресненской линии метро от "Спартака" до "Улицы 1905 года" из-за человека на путях.

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