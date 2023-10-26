Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

На данный момент движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что движение поездов временно приостановили на участке Таганско-Краснопресненской линии метро от "Спартака" до "Улицы 1905 года" из-за человека на путях.