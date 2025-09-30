Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Перекрыты несколько съездов на МКАД, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

По данным ведомства, движение закрыто на съезде с улицы Генерала Дорохова и на съезде с Сколковского шоссе, а также на внутренней стороне 51-го и 43-го километров МКАД.

В ведомстве призвали быть внимательнее и планировать маршрут заранее.

Ранее стало известно, что в Москве 4 и 5 октября пройдет фестиваль бега и полумарафон "Моя столица". В связи с этим для проезда будут закрыты ряд улиц и набережных, а на перекрытых участках будет запрещено парковаться с 00:01 4 октября до окончания мероприятия.

Например, 4-го числа нельзя будет проехать по нескольким участкам улицы Косыгина: с 08:00 до 14:00 – между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского, а с 08:00 до 13:00 – от проспекта Вернадского до дома 2 на улице Косыгина.

