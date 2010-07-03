Более 200 тысяч опасных предметов обнаружено у пассажиров метро

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Более 200 тысяч запрещенных к провозу предметов обнаружено у пассажиров метро с начала 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Уточняется, что только за июнь сотрудники метрополитена обнаружили на 3,6% больше опасных предметов по сравнению с прошлым годом. Положительную динамику связывают с увеличением дополнительных проверок, которые выросли на 15%.

В пресс-службе добавили, что они уделяют особое внимание безопасности пассажиров в метро и постоянно совершенствуются в данном направлении.

"Досмотр на входе занимает короткое время, но позволяет всесторонне сделать поездки более безопасными. Поэтому мы просим с пониманием относиться к возможным проверкам", – призвали в пресс-службе.

В апреле текущего года в столичном метро начали оборудовать турникеты видеокамерами. О запуске системы распознавания лиц в столичном метро было объявлено в марте 2018 года.

Программа умеет распознавать до 20 лиц в секунду и сравнивать их с фотографиями из базы федерального розыска. Когда система считает, что видит разыскиваемого, она дает сигнал на мобильный комплекс дежурному полицейскому.

