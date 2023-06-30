Один из выходов станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро закроют 1 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выход № 2 на станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро временно закроют 1 июля из-за проведения общегородского выпускного в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что проход не будет доступен пассажирам с 12:00 субботы до 07:00 воскресенья. В это время горожан просят пользоваться выходом № 1 и выходом № 3 с одноименной станции Калужско-Рижской линии.

По той же причине 1 и 2 июля на ряде улиц будет ограничено движение транспорта. В частности, нельзя будет проехать от съезда с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта, а также припарковать автомобиль на Крымском Валу перед Парком Горького.

Изначально общегородской выпускной в Москве должен был состояться 24 июня, однако из-за введенных в этот день ограничений его было решено перенести на неделю. Известно, что на праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников.

