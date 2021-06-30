30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены рейсов фиксируются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Как отмечает сервис, данные об изменениях в расписании вылетов представлены аэропортами. Всего в трех столичных воздушных гаванях было задержано и отменено 30 рейсов.

Больше всего корректировок случилось в Домодедово. Там изменили время вылета для 13 рейсов. При этом 3 самолета не взлетят вовсе.

В Шереметьево задержали 4 вылета. Взлет еще 9 лайнеров был отменен.

В аэропорту Внуково сообщили о задержке одного рейса.

Причины корректировок неизвестны.

Накануне в Москве также происходили задержки и отмены вылетов самолетов. Больше всего корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 12 вылетов, при этом 4 рейса отменили.

28 июня более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды. В частности, в Домодедово задержали 15 рейсов, а полностью отменили только один.