30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Задержки и отмены рейсов фиксируются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".
Как отмечает сервис, данные об изменениях в расписании вылетов представлены аэропортами. Всего в трех столичных воздушных гаванях было задержано и отменено 30 рейсов.
Больше всего корректировок случилось в Домодедово. Там изменили время вылета для 13 рейсов. При этом 3 самолета не взлетят вовсе.
В Шереметьево задержали 4 вылета. Взлет еще 9 лайнеров был отменен.
В аэропорту Внуково сообщили о задержке одного рейса.
Причины корректировок неизвестны.
Накануне в Москве также происходили задержки и отмены вылетов самолетов. Больше всего корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 12 вылетов, при этом 4 рейса отменили.
28 июня более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды. В частности, в Домодедово задержали 15 рейсов, а полностью отменили только один.