Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В пресс-службе напомнили, что в столице 1 июля парковка будет бесплатной.

"Оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час", – говорится в сообщении.

Автомобилистам также напомнили о необходимости оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не мешать пешеходам и другим участникам движения.

В АМПП добавили, что парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме по действующим тарифам.

Ранее сообщалось, что парковки около нескольких столичных поликлиник стали бесплатными с 29 июня на время капитального ремонта медучреждений.

В частности, пока будут ремонтировать филиал № 1 ДГП № 52, жители района Сокольники, у которых есть резидентные разрешения, смогут бесплатно оставлять автомобили в районе Соколиная Гора на участках двух улиц. Для резидентов Соколиной горы ничего не изменится. Парковки еще у трех поликлиник станут бесплатными для всех машин.

