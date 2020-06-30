Поликлиники, центры госуслуг, загсы. Как будут работать соцучреждения 1 июля

11:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Голосование по поправкам в Конституцию официально завершится в среду, 1 июля. Последний день, когда можно высказать мнение по изменениям в основном законе государства, официально объявлен выходным.
В связи с этим некоторые социальные учреждения Москвы будут работать по особому графику.
Взрослые поликлиники 1 июля будут принимать посетителей с 9:00 до 16:00. Помощь на дому возможна с 8:00 до 20:00. Амбулаторные КТ-центры продолжат работать круглосуточно, как и травмпункты, за исключением случаев, когда их расписание оговорено отдельно.
В женские консультации в среду можно будет обратиться в период с 9:00 до 15:00. Доступны будут по одному учреждению на округ.
Детские поликлиники 1 июля будут закрыты – с 9:00 до 15:00 планируется посещать пациентов на дому (последние заявки принимаются до 14:30). Травматологические отделения поликлиник откроют с 8:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты – с 6:30 до 15:00.
Приобрести лекарства можно будет в дежурных аптечных пунктах с 9:00 до 16:00. Этот график не касается работы обособленных аптек.
Центры госуслуг "Мои документы" 1 июля продолжат работать в обычном режиме. Районные отделения открыты с 8:00 до 20:00, флагманские – с 10:00 до 22:00.
Исключение составляют центры районов Некрасовка и Старое Крюково. В них располагаются участки для голосования и возможна только выдача готового российского паспорта.
Для получения всех остальных услуг следует обращаться в центры района Косино-Ухтомский (улица Большая Косинская, дом 16, корпус 1) и района Крюково (Зеленоград, корпус 2019) соответственно.
Работа специализированных медучреждений для животных 1 июля останется без изменений. Посещение ветеринара можно запланировать на портале mos.ru, в приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.
Расписание большинства отделений ЗАГС 1 июля останется без изменений. Они будут работать по заранее поданным заявлениям. Записаться можно по телефону +7 (495) 777-77-77. Часть госуслуг этого профиля также можно получить онлайн.
В выходной 1 июля будут полностью закрыты Главархив Москвы, центры "Моя карьера" и семейные центры.
Дистанционные услуги готовы предоставить в центре занятости населения "Моя работа". В этом случае гражданам будут доступны такие опции, как регистрация в качестве безработного, помощь в трудоустройстве или оформлении социальных выплат.
Удаленную работу также обеспечат в городских клубных пространствах "Мой социальный центр".
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
Где можно проголосовать по поправкам в Конституцию
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