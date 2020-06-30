Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ достигла 90%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за процедурой.

К утру вторника, 30 июня, удаленно отдали голос 1 миллион 71 тысяча человек. Всего электронной процедурой намерены воспользоваться 1 миллион 190 тысяч 726 человек.

Дистанционное голосование возможно в период с 25 по 30 июня. После дедлайна, который наступит в 20:00 по столичному времени, проявить волеизъявление можно будет только лично на участке или по месту жительства.

Голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате реализовано только в Москве и Нижегородской области. Для участия требовалась предварительная регистрация на специальных сервисах.

Как рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Александр Асафов, в минувшие выходные сервисом для электронного голосования воспользовалось порядка 200 тысяч человек.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

