Автоюрист объяснил, изменился ли статус электросамокатов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автоюрист Сергей Радько заявил, что статус электросамокатов в России не изменился и правила на дороге для них остались прежними.

Ранее электросамокаты по решению Верховного суда России были признаны транспортным средством. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда. В его рамках истец попытался оспорить положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к категории транспортных средств. Верховный суд России отказал в удовлетворении этого иска.





Сергей Радько автоюрист Данное решение касается лишь вопроса о конкретном иске, в котором один гражданин оспаривал положение ПДД. То есть никакого нового положения не появилось, никакого нового закона не принято. И ПДД по-прежнему будут применять так, как они и раньше применялись, то есть довольно противоречиво к электросамокатам.

Он напомнил, что если двигатель электросамоката превышает мощность 250 Ватт, то такие устройства приравниваются к мопедам. Это значит, что для управления им потребуется водительское удостоверение категории М, отметил специалист. При езде на самокате с мощностью электродвигателя менее 250 Ватт его владелец будет считаться пешеходом, заключил Радько.

В 2021 году в столице обновили правила аренды электросамокатов, в том числе установили "медленные зоны". Если человек заезжает в них, то скорость самоката автоматически снижается до 15 километров в час. Также в Москве запретили передвигаться на них в нетрезвом виде и вдвоем. Помимо прочего, устройства не могут арендовать несовершеннолетние.