Эксперт напомнил о правилах передвижения на электросамокатах в Москве

В Москве с начала марта заработал прокат электросамокатов. В этом году в городе планируется нарастить их парк до 40 тысяч единиц. Рассказываем, какие правила дорожного движения (ПДД) должны соблюдать пользователи кикшеринга в столице.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Старт сезона

После зимнего перерыва жители столицы вновь могут взять напрокат электросамокаты. В департаменте транспорта подчеркнули, что в этом году работа кикшеринга стартовала рекордно рано. Отмечается, что электросамокаты становятся все популярнее среди горожан.





Максим Ликсутов глава Дептранса Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, остановки или для коротких поездок внутри и между районами, а не просто покататься. Учитывая спрос, по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать этот сервис. По планам операторов парк самокатов вырастет до 40 тысяч единиц.

В прошлом году сервис проката электросамокатов заработал в апреле. В минувшем сезоне москвичи совершили 8,6 миллиона поездок. По подсчетам Дептранса, это в 4,5 раза больше по сравнению с 2020 годом.

Ранее в Москве были обновлены правила аренды электросамокатов. В частности, в столице появились "медленные зоны". Таким образом, вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных дорожных участках скорость электросамокатов в автоматическом режиме падает до 15 километров в час. При этом в других частях города по-прежнему можно максимально разгоняться до 25 километров в час.

Кроме того, на электросамокатах запрещено ездить вдвоем, в нетрезвом состоянии и брать их в аренду несовершеннолетним. Крупным операторам разрешили иметь парк в пределах 10 тысяч электросамокатов. Помимо этого, действуют нормы по их распределению в городе. Минимум 30% электросамокатов должны находиться в пределах Садового кольца, еще 30% – между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Оставшиеся 40% – за пределами ТТК. На одной велопарковке допустимо размещать не более шести самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров.

Вместе с тем в Дептрансе сообщили, что подготовили предложения, которые планируют распространить на личные средства мобильности.





пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы В Сети или вживую вы, наверное, видели, как на электросамокатах гоняют без защиты по дорогам или среди пешеходов. Чтобы повысить безопасность личных средств мобильности, мы вместе с ФГУП "НАМИ" изучили опыт и подготовили предложения, как это сделать. Сейчас предложения находятся на утверждении.

В Дептрансе также напомнили, что в свервисах аренды электросамокаты соответствуют всем правилам безопасности.



Пешеход или транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Согласно правилам дорожного движения, пользователи электросамокатов приравниваются к пешеходам, рассказал Москве 24 руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России", член экспертного совета комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Осипов.





Александр Осипов руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России", член экспертного совета комитета Госдумы по транспорту и строительству Электросамокату остается двигаться по правилам, прописанным для пешехода, – по тротуарам и по пешеходным переходам, а передвижение по проезжей части запрещено.

Эксперт отметил, что в некоторых случаях сотрудники ГИБДД штрафуют самокатчиков за езду на тротуарах, приравнивая их к мопедам, что является неправильным.

"При всем желании электросамокат под определение мопеда подвести нельзя. Несмотря на то что в ПДД есть определение мопеда и как бы самокат под него подходит из-за мощности мотор-колес. Но если открыть регламент Таможенного союза, то можно увидеть, что требования к мопеду гораздо более обширные, чем это указано в ПДД. Там есть даже требование к расположению фары, расположению сиденья", – объясняет Осипов.

По его словам, урегулировать ситуацию с правовым статусом электросамокатов, а также упорядочить их движение в стране поможет проект поправок в ПДД от Минтранса, обсуждаемый с 2019 года.





Александр Осипов руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России", член экспертного совета комитета Госдумы по транспорту и строительству Сейчас самокатчики и моноколесники находятся в подвешенном состоянии. Минтранс предлагает ввести отдельное понятие – "средство индивидуальной мобильности" (СИМ), которое сейчас отсутствует в ПДД.

В октябре 2021 года сообщалось, что Минтрансом и МВД РФ были подготовлены поправки к ПДД. В том числе в документе впервые появилось определение средств индивидуальной мобильности. К ним относятся моноколеса, электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и другая техника.

