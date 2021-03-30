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Транспорт

12:12

В столичном метро запустили поезд, посвященный 110-летию Боткинской больницы

транспорт

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Замоскворецкой линии метро Москвы запустили поезд, посвященный 110-летию Боткинской больницы. Заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала, что он будет курсировать до октября.

"Для нас это некий жест благодарности медикам, которые участвовали в этой тяжелой для всего мира борьбе с пандемией", – пояснила Темникова Агентству "Москва".

Темникова напомнила, что медикам в период пандемии была предоставлена возможность бесплатного проезда на городском транспорте и такси, были созданы бесплатные парковки. Кроме того, была увеличена частота дезинфекции подвижного состава и всей инфраструктуры.

Запуск поезда оценил главный врач ГБУЗ ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин. Он отметил, что медучреждение является самой мощной больницей Москвы и крупнейшей клиникой России.

"Московский метрополитен – лучший метрополитен в мире, и в этом единении мы видим то движение вперед, которое характерно сегодня для московского здравоохранения, и символ развития Московского транспорта", – сказал он.

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