Станцию метро в Гольянове планируют построить к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти в течение полугода определятся, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до района Гольяново.

"Мы подготовили проектные решения, вчера мэром было принято решение о разработке градостроительной документации, подготовке проекта планировки, выделении средств на проработку трассировок этой линии – где она пройдет", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он отметил, что продление синей ветки не входит в число первоочередных задач, тем не менее, первая станция нового участка может быть построена уже в 2023 году.

Приблизить сроки строительства метро в Гольянове ранее призвали в Институте Генплана Москвы. По словам специалистов ведомства, этот район является активным участником программы реновации, так что потребность в подземке в ближайшие годы вырастет.

Предполагается, что новая станция "Гольяново" сможет разгрузить Щелковское шоссе и станцию "Щелковская". Новая станция будет расположена в застроенном районе, что осложняет работы по ее возведению.

Гольяново – один из крупнейших районов Москвы. Его площадь составляет почти 1,5 тысячи гектаров, количество жителей достигает почти 160 тысяч. Помимо станции метро, здесь появится автовокзал, который станет частью транспортно-пересадочного узла "Щелковский".

"Москва в цифрах": тарифы метро

До конца 2019 года в Москве построят более 32 километров линий метро и 14 новых станций. По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, строительство станций Сокольнической линии завершится к концу весны.