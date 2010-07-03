Движение во 2-м Южнопортовом проезде перекроют

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Движение перекроют на участке 2-го Южнопортового проезда с 31 марта по 3 ноября.

Как сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничение будет введено из-за реконструкции Симоновской набережной.

Уточняется, что перекрытие будет действовать от дом 7 до дома 15, корпус 2.

Ранее отмечалось, что движение по боковому проезду на улице Свободы ограничили по 20 апреля из-за работ на водопроводе.