Движение на улице 2-я Новоостанкинская ограничили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришин Денис

Движение на участке улицы 2-я Новоостанкинская ограничено по 10 апреля из-за работ на инженерных сетях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Во время ограничения будет проводиться поэтапное занятие до двух полос. Ограничение действует в районе дома №14А.

Ранее сообщалось, что 31 марта изменятся маршруты автобусов №175 и 818. До 25 апреля будет ограничено движение транспорта на участке улицы Звенигородская в связи с реконструкцией инженерных сетей. До 10 апреля ограничат движение на улице Звенигородская в районе дома №14а, до 25 апреля – на улице Звенигородская в районе дома №40/1 по улице Малая Филевская.